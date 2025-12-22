これは筆者自身の体験です。ご近所のママ友と「ちょうどいい距離感」のお付き合いが始まりました。ところがある日を境に、私の中で“違和感”が芽生え始めて……。気まずくならずに線を引けた、そんな出来事です。 雨の日どうしてる？ ママ友の一言がきっかけで…… 子どもが年中に進級した春、登園時間が重なるご近所のママ友・Aさんと仲良くなりました。園まではお互い徒歩15分ほど。晴れた日は立ち話をしたり、一緒に歩いた