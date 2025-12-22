このところ、JR南武線の評判がいまひとつらしい。【画像】JR南武線“ナゾの途中駅”「稲田堤」にあるものを写真で一気に見る今年3月にワンマン運転を開始してからというもの、乗降に時間がかかったりなんだりでラッシュ時の遅延が常態化。もともとやたらと混雑していることでも有名だったから、それに輪をかけて、といったところなのだろう。川崎〜立川間を結ぶ南武線という鉄道路線、東京都心に直結しているわけではなく、