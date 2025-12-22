Datasetteの開発者であるソフトウェアエンジニアのサイモン・ウィリソン氏が、ソフトウェア開発においてAIに丸投げすることがダメな理由を解説しています。Your job is to deliver code you have proven to workhttps://simonwillison.net/2025/Dec/18/code-proven-to-work/生成AIの普及により、Microsoft製品のコードの30％はAIで書かれていたり、開発者の92％がAIコーディングツールを愛用していたりと、ソフトウェア開発の世界