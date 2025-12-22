日本経済の中心地、東京・丸の内から“マル秘”財界情報をくわしくお伝えする『文藝春秋』の名物コラム「丸の内コンフィデンシャル」。最新号からダイジェストで紹介します。◆◆◆富山銀行の起爆剤11月13日、富山銀行（中沖雄頭取）はPlan・Do・See（浅葉翔平社長、以下PDS）との資本業務提携を発表。PDSから5％の出資を受け入れる格好だ。富山銀行はPlan・Do・Seeとの資本業務提携を発表©時事通信社PDSは神戸の「オリ