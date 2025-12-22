日本を代表する司会者でありながら、主婦としての等身大の目線が大きな共感を呼んできた上沼恵美子さん。現在は夫・真平さん（78）との別居生活を謳歌中。【画像】一番多忙だったという40代の頃の上沼恵美子さん。関西タレントで納税額が1位に（本人提供）「娘」「嫁」として実親や義母を見送った上沼さんが考える、女性が介護を担いがちになる遠因とは？『週刊文春WOMAN創刊7周年記念号』より一部を抜粋、掲載する。上沼恵美子