◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）今年の有馬記念・Ｇ１（２８日、中山）では、この秋の大ヒットドラマにちなんだ企画「有馬のザ・ロイヤルファミリー」で連日、特集する。第１回はメイショウタバルで、同一年春秋グランプリ制覇を目指す武豊騎手（５６）＝栗東・フリー＝にスポットライトを当てる。〈ファミリーは騎手や調教師ずらりすごいの一言〉武家の家系図を見ると「すご