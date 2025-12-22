歌手のＭＩＳＩＡ（４７）が、織田裕二（５８）主演のＷＯＷＯＷ／Ｌｅｍｉｎｏの連続ドラマ「北方謙三水滸伝」（来年２月１５日放送・配信スタート、日曜・後１０時）の主題歌「夜を渡る鳥」を担当することが２１日、分かった。若松節朗監督（７６）から熱烈オファーを受け、熟慮を重ねた上で承諾。若松監督とはフジテレビ系月９ドラマ「やまとなでしこ」（２０００年）の主題歌「Ｅｖｅｒｙｔｈｉｎｇ」以来２６年ぶりのタ