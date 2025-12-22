アパレルメーカー「フェリチタカヴァロ」から社員デザイナーの「裁量労働制」について相談を受けたヒナコ。馬場社長から「社労士としてのやりがいは何ですか?」と聞かれ、返答にとまどうヒナコだった……。【続きを読む】《社員デザイナーがストライキ》部屋にたてこもり仕事を放棄、大音量でロックを流す!!第13話〈後編〉へ続く〈《社員デザイナーがストライキ》部屋にたてこもり仕事を放棄、大音量でロックを流す!!〉へ