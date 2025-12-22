小川哲『言語化するための小説思考』の売れ行きが、好調らしい。小説をどう書くかという内容だ。 参考：小川哲が語る、宗教と陰謀論と小説 「人間が生きていく上で、必要不可欠なものなのではないか」 小説の創作術に関する本は、多く出ている。最近では、高野和明『乱歩賞作家の創作術』が取材や資料集めのやり方に触れていたし、中山七里『超合理的！ ミステリーの書き方』がプロットの立て方やテーマ、スト&#