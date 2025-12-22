¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊAFC¡Ë¤Ï21Æü¡¢¿·¤¿¤ÊÂç²ñ¤Ç¤¢¤ë¡ÖAFC¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Âç²ñ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë°Õ¿Þ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢AFC²ÃÌÁ¹ñ¤Î°éÀ®µ¡²ñ¤Î³ÈÂç¤È¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¹ñºÝ»î¹ç¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤¿¤á¤Î°ì´Ä¤À¤È¤¤¤¦¡£AFC¤Ï¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÈ¯Å¸¤È¤¤¤¦Ä¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë´ð¤Å¤­¡¢AFC²ÃÌÁ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼Á¤Î¹â¤¤°éÀ®¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤ÎÀ©¸Â¡¢±¿±Ä¥³¥¹¥È¤Î¹âÆ­¡¢¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¤ÎÊ£»¨²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ñºÝ