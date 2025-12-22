きょう・２２日（月）は、きのうまで雨をもたらした前線や低気圧が日本の東へと離れていき、西からは高気圧が緩やかに張り出してくる見込みです。日本海側の地域は、午前中を中心に雨や雪の所がありますが、午後は次第に天気が回復するでしょう。太平洋側の地域は、朝から晴れる所が多くなりそうです。関東ははじめ曇りやすいものの、日差しの届く時間はあるでしょう。日中の最高気温は、きのう気温の高かった東北や北陸、関東を中