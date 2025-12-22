２２日放送のＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）で、進行を務める同局の宇賀神メグアナウンサーが欠席した。出演者がそろって行う冒頭あいさつで宇賀神アナの姿はなし。番組途中で総合司会の安住紳一郎アナが「宇賀神さんは体調不良のためお休みです」と理由とともに伝えた。