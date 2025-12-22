全日本総合バドミントン選手権が２４日に京王アリーナＴＯＫＹＯで開幕する。北翔大からは女子シングルスに江見日和菜（３年）、沢沼音里（４年）、山口来実（１年）の３選手が、女子ダブルスにも中島優衣奈、中村夏穂の１年生コンビが出場。団体でも学生３位に輝いたチームが最高峰の舞台に５選手を送り込む。北翔大女子バドミントン部にとっては、飛躍の１年だった。１０月に行われたインカレで江見がシングルス３位。１年生