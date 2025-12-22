日本相撲協会は22日、大相撲初場所（来年1月11日初日、東京・両国国技館）の新番付を発表し、西前頭3枚目の伯桜鵬（22）は「伯乃富士（はくのふじ）」に改名した。伯桜鵬改め伯乃富士は、元横綱・白鵬が師匠だった宮城野部屋に入門したが、部屋の閉鎖に伴い昨年4月に伊勢ケ浜部屋へ移籍。同部屋は先代師匠（元横綱・旭富士）の時代からしこ名に「富士」をつけることが多く、それに倣った。伊勢ケ浜部屋は今回9人の力士が改名