サッカー・日本代表の冨安健洋選手が21日に帰国。取材では来年3月に行われるイングランドとの国際親善試合に言及しました。冨安選手は右膝のけがの影響で2024年10月以来公式戦から遠ざかっています。イングランド・プレミアリーグのアーセナルを退団後は未所属の状態が続いていましたが、今月17日にオランダ・アヤックスと2026年6月30日までの半シーズン契約を結びました。4年間を過ごした名門・アーセナルでの日々を「最後の1年は