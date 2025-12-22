安青錦日本相撲協会は22日、大相撲初場所（来年1月11日初日・両国国技館）の番付を発表し、先場所覇者の安青錦がウクライナ出身初の大関に昇進した。初土俵から所要14場所は、年6場所制となった1958年以降に初土俵を踏んだ力士で琴欧州（後の琴欧洲）の19場所を抜いて最速（付け出しを除く）となった。新入幕から所要5場所は東冨士（後の東富士）、大の里に並んで戦後最速。21歳8カ月は58年以降初土俵で4位の年少昇進。新入幕