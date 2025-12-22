世界貿易機関（WTO）が現地時間12月20日に発表した「2025年世界貿易報告」によると、適切な政策が実施された場合、人工知能（AI）が生産性向上させて貿易コストを削減することで、2040年までに国境をまたいだ物品およびサービス貿易の金額が34〜37%増加し、世界のGDPが12〜13%押し上げられる可能性があるとのことです。報告書は、デジタルインフラの格差を解消し、技能の訓練を強化すると共に、開放的で予測可能な貿易環境を維持す