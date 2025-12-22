ＤｅＮＡの橋本達弥投手（２５）が２１日、将来的な野球施設建設構想を披露した。横浜市内の進学塾・臨海セミナー本社ビルで「横浜ＤｅＮＡベイスターズの選手による特別授業『夢の叶え方２０２５』」に入江と参加。現役時代は野球に全力投球するが、引退後の夢として「起業しても面白いと思うし、大きいことを言っちゃえば建築家になって野球の施設とか家とか造ったら面白いですよね」と選手の気持ちが分かる建築家として第２の