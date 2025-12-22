日本相撲協会は２２日、大相撲初場所（来年１月１１日初日、東京・両国国技館）の新番付を発表し、朝白龍（高砂）が新入幕を果たした。モンゴル出身の２６歳は拓大を経て、２３年初場所で初土俵を踏んだ。今年の名古屋場所で幕下優勝。秋場所で新十両優勝。西十両２枚目の先場所で１０勝５敗の成績を残していた。高砂部屋からの新入幕は昨年九州場所の朝紅龍以来。モンゴル出身では今年の初場所の玉正鳳以来、３２人目。拓大