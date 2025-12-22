２８日に開幕する全国高校サッカー選手権（東京ほか）に、北海道からは北海が２年ぶり１４度目の出場を果たす。２９日の１回戦・大津（熊本）から始まる戦いへ、カギを握る選手をポジションごとに紹介する。今回はＤＦ谷口健太（３年）。＊＊＊＊道大会４試合を１失点に抑えた北海。堅守の中心を務めるのがセンターバックの谷口だ。ルーズボールの競り合いに頭から突っ込むなど、気迫を前面に押し出すスタイルを体現する男は「