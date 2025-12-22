日本相撲協会は２２日、大相撲初場所（来年１月１１日初日、東京・両国国技館）の新番付を発表し、羽出山（はつやま、玉ノ井）が新入幕を果たした。２６歳の羽出山は東洋大を経て、２２年春場所に三段目最下位（１００枚目）格付け出しで初土俵を踏んだ。先場所は東十両５枚目で１１勝４敗と大きく勝ち越し、玉ノ井部屋からは２３年九州場所の東白龍以来の新入幕。東京都出身では今年の秋場所の日翔志以来、戦後３５人目となっ