きょう22日（月）は二十四節気の冬至、一年で最も昼が短く夜が長い日です。22日（月）朝は全国的に冷え込んでいます。北日本をはじめ、東日本・西日本も氷点下の冷え込みとなった所があります。きのう21日（日）雨や雪が降った所では、朝は路面が凍結している恐れがありますので、通勤の際などいつも以上に慎重な運転を心がけるようにしてください。寒さの理由は、日本付近が一時的に西高東低の気圧配置となって、北寄りの風が吹き