ヤクルトからポスティング制度でMLB移籍を目指していた村上宗隆（25）がシカゴ・ホワイトソックスとの契約に合意したと、球団が発表した。契約内容は2年総額3400万ドル（約53億6300万円）、背番号は「5」で、日本時間23日午前2時からの記者会見に出席する。村上は米国時間11月7日に、ポスティングシステムで獲得できる選手としてMLB全30球団に通知された。交渉期間は45日間で、期限は日本時間の12月23日午前7時までだった。期限が