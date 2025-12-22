◇女子 第37回全国高等学校駅伝競走大会(21日、たけびしスタジアム京都発着 全5区間＝21.0975キロ)全国高校女子駅伝が21日に京都で行われ、長野東（長野）が1区から先頭を譲らず2連覇を飾り、3度目の優勝を果たしました。横打史雄監督は留学生に走り勝った3区の真柴愛里選手（3年）をたたえました。1区は前回大会2区で個人2位だった川上南海選手(2年)が後半抜けだし、区間賞の好スタート。3区では真柴選手が区間新記録を出すなど、