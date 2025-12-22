[12.21 エールディビジ第17節 フェイエノールト 1-1 トゥエンテ]オランダ・エールディビジは21日に第17節を行った。FW上田綺世とDF渡辺剛が所属するフェイエノールトはトゥエンテと対戦し、1-1のドロー。上田と渡辺はともにフル出場した。フェイエノールトはUEFAヨーロッパリーグ(●3-4)、リーグ戦第16節・アヤックス戦(●0-2)、国内杯(●2-3)と公式戦3連敗。白星がほしいなかで臨んだホーム戦だったが、前半19分に失点を喫し