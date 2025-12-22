■Ｌドリンク 1,847円(+80円、+4.5％) ライフドリンクカンパニー [東証Ｐ]が大幅高で3日続伸。18日の取引終了後に関東財務局に提出された大量保有報告書で、英ロンドンに本拠を置く投資顧問会社ゼナーアセットマネジメントの株式保有割合が5.73％となり新たに5％を超えたことが判明。これを受けて需給思惑的な買いが入ったようだ。保有目的として、「投資を主な目的とするが、状況に応じて運営及び資本の