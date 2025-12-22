2026年1月2、3日に行われる箱根駅伝。102回目を迎える今大会に、東京国際大学は2年連続9回目の出場を迎えます。東京国際大は箱根出場への5カ年計画を掲げ、2011年に創部。2015年第91回大会で関東学生連合の一員として出場すると、第92回予選会で第9位となり、チームとして初の本戦出場を果たしました。チームを引っ張る主将の“ゆうじろう”前回101回大会では総合8位で3年ぶりにシード権を獲得。今年のチームスローガンには『新時