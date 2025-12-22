タレントの森山未唯が、22日発売の『週刊プレイボーイ』1＆2号（集英社）のグラビアに登場した。【写真】圧巻のナイスバディを披露した森山未唯森山はTBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』（毎週水曜後10：00）のダイアン・津田篤宏による、人気企画「名探偵津田」に出演。森山は、前々回の『名探偵津田』で、ダイアン・津田篤宏とバディを組む鈴木理沙役を務め、前回はホテルスタッフ・理奈として再登場し、津田も一