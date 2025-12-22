12月28日に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会。福島県代表は5年連続16回目の出場となる尚志です。29日に初戦、浦和駒場スタジアムでの1回戦に登場する尚志を応援したくなる5つのポイントを紹介します！1.伝統のパスサッカーに“蜂”のひと刺しをプラス日本で初めての女子工業高校として創立。校章には勤勉の象徴「蜂」がデザインされています。サッカー部は仲村浩二監督が創部当初から28年間「見ていて楽しいパスサッカー