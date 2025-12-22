自民党の逢沢一郎衆院議員自民党の逢沢一郎衆院議員＝岡山1区、当選13回＝が代表を務める選挙区支部が2023年、いずれも岡山市内のスナック2店に2件計6万4千円を政治資金から支出していたことが22日、政治資金収支報告書で分かった。逢沢氏の事務所によると、23年10月の支出1万4千円は、スナックで開催された異業種交流会に逢沢氏本人と妻が参加した際の会費。同9月の支出5万円は、支部職員や後援者による懇親会の費用で、事務