NMB48元メンバーで歌手の白間美瑠が20日までにインスタグラムを更新。銭湯を満喫する姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。【別カット】サウナで汗を流す白間美瑠白間が投稿したのは京都の銭湯サウナを訪れた際のオフショット。写真には、店ののれんを潜る様子やサウナで汗を流す様子、水風呂での笑顔などが収められている。彼女の投稿にファンからは「ほんまに可愛すぎるー」「Beautiful」などの声が集まっている。