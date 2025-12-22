漫才日本一を決める『M-1グランプリ2025』（テレビ朝日系）が21日、生放送され、たくろうが決勝初進出、初優勝を飾った。この大会の「打ち上げ」配信では、マヂカルラブリー・野田クリスタルが大会中の「ピリついた」瞬間を振り返った。『M‐1』決勝で“一度は観たかった”コンビ！記憶に残る敗退者たちを振り返るこの日の大会後、サントリー公式YouTubeチャンネルおよびTVerでは「M-1打ち上げ by−196」を配信。2020年王者