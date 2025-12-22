日本相撲協会は２２日、大相撲初場所（来年１月１１日初日、東京・両国国技館）の新番付を発表した。西前頭３枚目・伯桜鵬（伊勢ケ浜）がしこ名を伯乃富士に改めた。２２歳の伯乃富士は２３年初場所に幕下１５枚目格付け出しで初土俵。所要３場所で新入幕を遂げ、しこ名を本名の落合から伯桜鵬に改めた。故郷の鳥取・倉吉市などの旧地名「伯耆国（ほうきのくに）」から「伯」。元横綱・琴桜と同じ倉吉市立成徳小時に初めて出場