◆フィギュアスケート全日本選手権兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会最終日（２１日、東京・代々木第一体育館）２０１４年ソチ五輪に木原龍一とペアで出場し、２６年ミラノ・コルティナ五輪でスポーツ報知のペア評論を務める高橋成美さん（３３）が長岡、森口ペアの躍進を解説。金メダル候補の三浦、木原組との“共闘”と、日本ペア隆盛のきっかけへエールをおくった。＊＊＊＊長岡、森口ペアは素晴らしい演技