これは、私が実際に体験した話です。イベントの帰り、「せっかくだから食べて帰ろう」と軽い気持ちで私とママ友A子はファミレスに立ち寄りました。食べ放題もあるお店にだったにもかかわらず、お互いの子どもたちが小さかった頃の感覚で「単品シェアにしようか！」と笑った私とA子が直面したのは、予想を遥かに超える成長期男子の食欲でした。 「単品シェアでいいよね」母たちの甘い見通し 子どもたちが楽しみにしていたイベン