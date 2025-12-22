全日本選手権最終日フィギュアスケートの2026年ミラノ・コルティナ五輪代表最終選考会を兼ねた全日本選手権最終日は21日、東京・代々木第一体育館で行われた。今季限りでの現役引退を表明している女子の樋口新葉（ノエビア）は、合計203.06点で8位。演技後はリンクで大の字となり、盟友の演技にも涙を浮かべた。樋口が全日本のラスト演技で、確かな存在感を示した。フリー冒頭のダブルアクセル─3回転トーループが乱れたものの