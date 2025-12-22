全国高校バスケットボール選手権（ウィンターカップ）は、２３日に東京体育館などで開幕する。男子の部で３年連続出場の駒大苫小牧は、２４日の１回戦で米子松蔭（鳥取）と対戦。ＳＧ田島翼（３年）は、父・範人ヘッドコーチ（ＨＣ、５０）との親子鷹で臨む最初で最後の全国舞台で過去最高の８強以上を目指す。駒大苫小牧の田島が、憧れの大舞台に父と立つ。熾烈（しれつ）な争いを勝ち抜いて全国では初めてユニホームを着る