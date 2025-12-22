22日未明、長泉町の住宅に複数人の男が押し入り、高齢の夫婦を縛ったうえ現金およそ1000万円を奪う強盗事件がありました。警察が逃げた男らの行方を捜査しています。警察によりますと22日午前1時ごろ、「強盗被害にあった。相手は3・4人で、口などをテープで巻かれ『金を早く出せ』と言われた」などと通報がありました。事件があったのは、長泉町納米里の自宅兼会社の建物内で日本人とみられる男3人がこの家に住む会社役員の