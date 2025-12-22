冬から春にかけて、乳幼児突然死症候群（SIDS）で亡くなる乳幼児が増えるとして、こども家庭庁が注意を呼びかけている。帰省などで寝具や生活リズムが変わると発症の可能性が高まるとされる。担当者は「長距離移動も乳幼児にはストレスとなる。体調が悪い時は帰省計画を再検討し、改めて睡眠環境を見直してほしい」と話す。SIDSは、健康な乳幼児が眠っている間に何の前触れもなく亡くなる。原因は解明されていないが、自律神経