毎日仕事に追われるバリキャリ女性・佳帆の楽しみはバーで、ある男性と飲みながら気兼ねなく話すこと。そんな気を遣わずいい友だち関係だった二人だが、ある日一線を越えてしまい……。童顔三十路クズ男×バリキャリアラサーOLの、大人のバグった距離感ラブ（？）コメディ『踏んだり、蹴ったり、愛したり』（KADOKAWA）を全29回でお届けします。◆Check!＜＜1話からまとめ読みはこちら＜＜前回のお話しはこちらもう二度と会わない