札幌・北警察署は2025年12月22日、石狩振興局管内の50代男性が約1410万円を騙し取られるSNS型ロマンス詐欺事件が発生したと発表しました。警察によりますと、男性は12月10日にSNS上で女性紹介業を名乗る“みじゅ”という人物と知り合い、LINEでのやりとりに誘われ、“惠子”と“由美”という女性を紹介されたということです。その後、LINEで経済認定員を名乗る“小野彩音”という人物から「女性とデートの際に飲食代等が必要