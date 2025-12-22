ピカソ戦が間近に迫る井上。その強さに欠点など見られない(C)Getty Images「一瞬で全てが変わってしまう」群雄割拠の現ボクシング界において「最強」とも評される“モンスター”といかに対峙すべきか。これは井上尚弥（大橋）からの勝利を狙うライバルたちにとって、最大にして、最重要な難題と言えよう。【動画】怒涛のラッシュで圧倒！ 井上尚弥の衝撃KOシーンをチェックなにせ明確な弱点が見当たらない。2024年5月のルイス