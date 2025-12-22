2006年3月、第1回WBCで優勝を達成し、笑顔で会見に臨む日本代表チームの王貞治監督（左）とMVPの松坂大輔＝ペトコ・パーク（写真：共同通信社）スポーツの世界大会と言えば、近代オリンピックが頭に浮かぶ。トップ選手が集い、多種目の競技を行う世界最大のスポーツ大会だ。1896年に教育学者クーベルタンの提唱で始まった。第1回大会はギリシャのアテネで開催された。当初はアマチュア選手の大会だったが、現在では多くの競技で