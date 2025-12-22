医師による安楽死は許されるようになるのか。写真はイメージ（写真：Skrypnykov Dmytro/Shutterstock.com）（松沢 みゆき：在スウェーデンのジャーナリスト）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]モルヒネも効かず「命を断ってほしい」「殺してくれ」と懇願筆者の母はこの9月、肺がんで亡くなった。その2週間後に読んだこのニュースは、今もずっと、心に刺さったままだ。その概略は以下のようなものである。ストックホルム