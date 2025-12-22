大相撲初場所（来年１月１１日初日・両国国技館）の番付が２２日、日本相撲協会から発表された。新大関の安青錦が西方に座り、東西に横綱、大関がそろった。先場所で安青錦と優勝決定戦を争った豊昇龍が東の正横綱に就き、先場所千秋楽を休場した大の里は西に回った。東大関は琴桜。関脇はともに元大関の霧島と高安で、霧島は２場所ぶり、高安が１８場所ぶりの復帰。小結は王鵬が関脇から番付を下げ、若元春が戻った。新入幕