高市首相は、近く首相公邸に引っ越すことをSNSで明らかにしました。高市首相は、「近日中に住み慣れた議員宿舎を離れ、首相公邸に居を移したい」と21日、自身のXに投稿しました。公邸は執務を行う首相官邸の隣で、高市首相は「年末年始も気を抜くことはできない。危機管理は国家経営の要諦だ」と記しています。自民党・鈴木幹事長：高市政権になって、何か新しい政治が始まるのではないか、新しい政策を打ち出してくれるのではない