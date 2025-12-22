12月21日、阪神競馬場で行われた2歳G1・朝日杯フューチュリティステークス（芝1600m）は、C.デムーロ騎乗の2番人気、カヴァレリッツォが力強い差し切りでG1初制覇を飾った。2着にはルメール騎乗のダイヤモンドノット、3着には1番人気のアドマイヤクワッズが入った。朝日杯FS、レース後ジョッキーコメント1着カヴァレリッツォC.デムーロ騎手「きょうは中団から競馬をしました。前の人気馬を見ながらレースを進めました。直線で