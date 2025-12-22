12月28日（日）中山競馬場で行われる、第70回有馬記念（G1・3歳上オープン・芝2500m）の登録馬は下記の通り。いよいよ国民が注目する暮れの大一番。ファン投票1位で連覇がかかったレガレイラなど22頭がエントリー。【有馬記念】レガレイラが61万票超を獲得…ファン投票最終結果22頭がエントリーアドマイヤテラ58.0アラタ58.0エキサイトバイオ56.0エルトンバローズ58.0コスモキュランダ58.0サンライズアース58.0サン