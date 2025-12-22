◆全道高校スケート最終日（２１日・釧路市柳町スピードスケート場）男女の１５００メートルと団体種目が行われた。女子１５００メートルは、帯広三条・黒坂理央（１年）が２分１４秒１８で初優勝を果たした。気象条件が悪い中、「諦めないで最後まで滑り切れたことが勝てた要因」。ゴール後、保護者らからの祝福の声で優勝に気づき「強い選手が多かったので、びっくりしてます」と微笑んだ。高木美帆と同じ幕別町出身。忠