三姉妹の末っ子として育った女優の唐田えりかさん。取っ組み合いのけんかを繰り返したお姉さんとの子供時代を綴った前編に引き続き、後半では芸能界に入ってからの新しい日常が語られます。唐田さんの本当に辛い時「根っこの部分が行方不明にならないようにいつも見つけ出してくれた」お姉さんの結婚式の日。家族のあたらしいかたちと、変わらない関係を振り返ります。「ビジュが微妙」東京の学校に通っていた姉とは、なんだかんだ